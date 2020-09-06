كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط بث مباشر الزمالك YOUTUBE TIME SPORT

يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش على ملعب ستاد القاهرة الدولى ، مساء اليوم الاحد 6 سبتمبر ، بعد استعدادات الفريقان للعودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بعد فترة التوقف الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ( اضغط هنا )

وسيكون الوفد نيوز على تقديم خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت (القاهرة)، أي التاسعة والنصف بتوقيت (مكة المكرمة)، وتذاع على الهواء عبر قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق بلال علام.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، وهو منتشٍ بالفوز الثمين الذي حصده على حساب بيراميدز بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الماضية، ليرتقي الفارس الأبيض بهذا الانتصار إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويشتغل الصراع أكثر بين الثنائي على حسم مركز الوصيف للنسخة الحالية من المسابقة.

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )

تجدون هنا ( الزمالك وطلائع الجيش )