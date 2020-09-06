الهلال يبدأ مفاوضات تجديد عقد لاعبه الشهراني

بدأت إدارة نادي الهلال في فتح ملف تجديد عقد نجم الفريق ياسر الشهراني, بعد حسم لقب الدوري السعودي.

ونشرت صحيفة "الرياضية" تقارير تفيد أن نادي الهلال بدأ مفاوضات مع وكيل أعمال ياسر الشهراني لحسم مسألة التجديد لللاعب في أقرب وقت ممكن.

وينتهي عقد الشهراني مع الهلال في يونيو 2021, ويحق له

بعدها الانتقال لأي نادي يريد في صفقة انتقال حرة.

وأشارت التقارير أن ياسر البالغ من العمر 28 عام يرغب في تجديد عقده مع الفريق لمدة 3 مواسم تنتهي في عام 2024.

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وجهات النظر بين إدارة الهلال وياسر الشهراني قريبة للغاية

ولا يوجد أختلاف بشكل كبير ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد تعاقد اللاعب في أقرب وقت.

الهلال لا يسعى فقط لتجديد عقد ياسر الشهراني لكن يوجد أيضاً نواف العابد عبد الله عطيف في قائمة المطلوبين لتجديد عقودهم مع الموج الأرزق.

ويستعد الهلال لمواجهة الشباب في ديربي عاصمي بالجولة 30 من منافسات الدوري السعودي والذي تم حسم لقبه لصالح كتيبة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.