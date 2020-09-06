بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

تقام في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مباراة كرة القدم بين نادي الزمالكوطلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز
لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
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