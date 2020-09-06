جارسيا يفتح باب الرحيل لـ ديباي للانتقال إلى برشلونة

قدم رودي جارسيا المدير الفني لـ أوليمبيك ليون الدعم للاعبه ممفيس ديباي لانتقاله لنادي برشلونة.

وصرّح جارسيا صباح اليوم الأحد عبر برنامج "تيليفوت" الفرنسي " لو جاءت الفرصة لـ ممفيس ديباي، أو أي لاعب آخر في قائمتي، للعب في فريق مجهز للفوز بدوري أبطال أوروبا، فإني سأوصله شخصيا بسيارتي إلى برشلونة".

وأكمل أن ممفيس لاعب كبير من الطراز الرفيع, ومن المؤكد أن بقاءه في الفريق سيزيد الفريق قوة, ولكن لن أقف أمام فرصته في اللعب لفريق مثل برشلونة.

وأضاف "سمعت من الصحافة الكتالونية عن اهتمام برشلونة بديباي، لكنهم يقولون أيضا أن سواريز لم ينفصل عن برشلونة

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بعد".

وتحدث عن أزمة ميسي بشكل غير مباشر قائلا :" منذ عدة أيام تحدثوا عن رحيل لاعب أعسر صغير، وفي النهاية ظل في برشلونة".

ويذكر أن اللاعب ديباي صاحب ال26 عام وصل مع فريقه الحالي ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الثانية في تاريخه.

وسجل اللاعب مع الفريق الفرنسي 57 هدفا في 139 مباراة شارك فها، بالإضافة إلى صناعته 43 هدفا.