بيراميدز يتقدم على الجونة بالشوط الأول

تقدم نادي بيراميدز على مضيفه الجونة بهدف دون رد ،خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب "خالد بشارة"، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

سجل جون أنطوي هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة 44.

جاء الشوط متوسطًا من كلا الفريقين دون تسجيل أي أهداف، خلال الـ45 دقيقة الأولى.

دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع:

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علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري خط الهجوم: جون أنطوي

وعلى مقاعد البدلاء في المباراة: عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله

بكري - عمر جابر - إبراهيم حسن - محمد فاروق - رجب بكار - محمد فتحي - دودو الجباس

فيما دخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من: إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، لؤي وائل، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، إسلام رشدي، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد ياسر ريان، عمرو بركات، عمرو سعداوي.