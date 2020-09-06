تقدم نادي بيراميدز على مضيفه الجونة بهدف دون رد ،خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب "خالد بشارة"، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.
سجل جون أنطوي هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة 44.
جاء الشوط متوسطًا من كلا الفريقين دون تسجيل أي أهداف، خلال الـ45 دقيقة الأولى.
دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع:
وعلى مقاعد البدلاء في المباراة: عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد اللهبكري - عمر جابر - إبراهيم حسن - محمد فاروق - رجب بكار - محمد فتحي - دودو الجباس
فيما دخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من: إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، لؤي وائل، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، إسلام رشدي، والتر بواليا.
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد ياسر ريان، عمرو بركات، عمرو سعداوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يتقدم على الجونة بالشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.