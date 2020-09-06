مشاهدة مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| الزمالك ضد طلائع الجيش تغطية مباشرة LIVE

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفريق سيخوض مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري مساء اليوم الأحد بشكل طبيعي، ولم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن عدم استكمال مسابقة الدوري المصري.
وقال زادة، في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" عبر "راديو مصر" ظهر الأحد: "هناك تطور في مستوى الزمالك، واللاعبون يلعبون بشكل هادئ بعد الاقتراب من فقدان لقب الدوري بنسبة 90%".
وأضاف: "بكل صراحة، الزمالك سيلعب مباراة طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، وأعتقد أن مرتضى منصور رئيس النادي سيدعو لاجتماع طارئ لمجلس الإدارة غدا الإثنين موقفنا من استكمال الدوري من عدمه".
وأكد: "لن ننسحب لظروف النقل التليفزيوني لمباراة طلائع الجيش، هناك اعتراض على حكام بأعينهم من كل الأندية بينهم الأهلي والزمالك، ومشكلة تقنية الفيديو تكمن في الحكم الذي يديرها".
وتابع: "نتعامل مع كل الأمور بهدوء تام، وهذه هي سمة مجلس إدارة الزمالك، وكل التركيز منصب على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".
من جانبه، كشف هاني زادة موقف قضية محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الأهلي، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم على لاعب الأبيض السابق بتغريمه مليوني دولار.
وأوضح زادة: "حتى يتم إلغاء غرامة كهربا، لابد أن تكون هناك جلسة في المحكمة الرياضية الدولية ويحضر الطرفان لمناقشة الأمر قبل إصدار قرار بعد ثلاثة أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن فكيف يتم إلغاء الغرامة؟".
وأكمل: "ما حدث هو الطعن على قرار عقوبة كهربا، وبالتالي تم إيقاف القرار لحين النظر في الأمرمن جانب المحكمة الرياضية، وأعتقد أن القرار النهائي في تلك القضية سيتم إصداره بعد ستة أشهر".
وانتقل زادة للحديث عن موقف يوسف إبراهيم "أوباما" والتونسي فرجاني ساسي ثنائي الزمالك من التجديد مع النادي قائلا: "نسير باحترافية شديدة في الفترة الحالية أكثر من السنوات الماضية".
وواصل: "ملف تجديد اللاعبين يتولاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ونسير بمبدأ السرية التامة".
وشدد: "القوام الأساسي لنادي الزمالك لن يتغير، ونسعى للمحافظة على كل اللاعبين وسيتم الدفع أيضا بعدد من الناشئين، لن يرحل أي لاعب من الزمالك، الكل سيتم تجديد عقده".
وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك قائلا: "مصطفى محمد تم إبلاغه من جانب مرتضى منصور أنه في حالة وصول عرض رسمي بـ10 مليون يورو لضمه سيتم الموافقة على احترافه رسميا".
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لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
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