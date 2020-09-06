الكاراتيه أول اتحاد رياضي يعلن انطلاق موسمه الجديد

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي انطلاق النشاط الرياضي الخاص بالاتحاد بداية من 16 سبتمبر الجاري بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك في ظل إعلان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة، وتنظيم البطولات في ظل التحديات والجهود الدولية لمواجهة انتشار جائحة كورونا الأمر الذي يمثل تحدياً إضافياً أمام المنظومة الرياضية المصرية والدولية.

بذلك، يعتبر اتحاد الكاراتيه أول اتحاد على مستوى الألعاب الرياضية المختلفة يعلن انطلاق بداية الموسم الجديد 2020 -2021.

وبناء عليه وضع الدكتور أشرف صبحي وزير

أكد أحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد أن بداية النشاط باتحاد الكاراتيه ستبدأ بالادوار التمهيدية لبطولات الجمهورية للمراحل السنية من ١٠ سنوات الى ١٤ سنة كاتا فردي وجماعي بنين وبنات بكافة قطاعات الجمهورية اعتبارامن ١٦ إلى 20 سبتمبر الجاري.

وستقام فعاليات الأدوار التمهيدية لبطولات الجمهورية بقطاع جنوب الصعيد في سوهاج، وشمال الصعيد في المنيا، وشرق الدلتا في محافظة الدقهلية، وقطاع القناة في محافظة السويس، كما سيقام قطاع غرب الدلتا بمحافظة المنوفية.

ويشارك في الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية عدد 4 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية.

وحدد الاتحاد المصري للكاراتيه اخر موعد لتسجيل اللاعبين يوم السبت ١٢ سبتمبر الجاري.

على مستوى الألعاب الرياضية المختلفة يعلن انطلاق بداية الموسم الجديد 2020 -2021.وبناء عليه وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة العديد من الضوابط والإجراءات الاحترازية أمام مسؤولي الاتحادات الرياضية قبل انطلاق أي بطولة، والتي وضعها الاتحاد المصري للكاراتيه في أولوياته عند عودة النشاط.أكد أحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد أن بداية النشاط باتحاد الكاراتيه ستبدأ بالادوار التمهيدية لبطولات الجمهورية للمراحل السنية من ١٠ سنوات الى ١٤ سنة كاتا فردي وجماعي بنين وبنات بكافة قطاعات الجمهورية اعتبارامن ١٦ إلى 20 سبتمبر الجاري.وستقام فعاليات الأدوار التمهيدية لبطولات الجمهورية بقطاع جنوب الصعيد في سوهاج، وشمال الصعيد في المنيا، وشرق الدلتا في محافظة الدقهلية، وقطاع القناة في محافظة السويس، كما سيقام قطاع غرب الدلتا بمحافظة المنوفية.ويشارك في الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية عدد 4 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية.وحدد الاتحاد المصري للكاراتيه اخر موعد لتسجيل اللاعبين يوم السبت ١٢ سبتمبر الجاري.

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