مارينا جرانوفسكايا: كاي هافيرتز من أفضل اللاعبين في عصره

شرحت المديرة التنفيذية لنادي تشيلسي “مارينا جرانوفسكايا” السبب وراء ضم المهاجم الألماني الشاب “كاي هافيرتز” من باير ليفركوزن، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل رسم أولي قدره 63 مليون جنيه إسترليني، سيرتفع إلى 70 مليون جنيه إسترليني مع الإضافات.

وأعلن تشيلسي إتمام صفقة صانع الألعاب والمهاجم الشاب، ليحدد الوجه السادس الجديد على ملعب ستامفورد بريدج بعد المغربي حكيم زياش والألماني تيمو فيرنر والإنجليزي بن تشيلويل والبرازيلي تياجو سيلفا والفرنسي مالانج سار.

وقالت مارينا جرانوفسكايا في تصريحات تناقلتها الصحف الانجليزية اليوم “كاي من أفضل لاعبي كرة القدم في عصره، لذلك نحن سعداء جدًا أن مستقبله يكمن في تشيلسي”.

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وأضافت “لقد أثبت كاي نفسه في أحد أفضل الدوريات في أوروبا، كما يلعب مع المنتخب الألماني الأول، وهو موهبة مثيرة وديناميكية، ومن دواعي سرورنا تمكنا على إضافة لاعب ببراعته وبجودته إلى الفريق قبل بدء الموسم الجديد”.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا المنتخب الألماني في وقت سابق لاستكمال انتقاله إلى تشيلسي الذي يتحضر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله للمركز الرابع الموسم الماضي، والمنافسة على جميع الألقاب الممكنة لتعويض خيبة أمل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ارسنال.

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