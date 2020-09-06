جواو فيليكس سعيد بفك النحس بعد 6 مباريات مع البرتغال

سجل نجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس هدفه الدولي الأول مع منتخب البرتغال في الفوز الكبير 4-1 على منتخب كرواتيا بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، خلال الشوط الثاني من مباراة الفريقين بافتتاح دوري الأمم الأوروبية ليلة أمس السبت.

وعبر فيليكس على سعادته الكبيرة بهذا الهدف وفك النحس الذي لازمه لمدة طويلة خلال مشاركاته مع البرتغال، قائلاً “كنت أبحث عن هذا الهدف لعدة مباريات ومنذ فترة. في كل مرة إما اصطدمت الكرة بالقائم أو يقوم حارس المرمى بتصدٍ رائع”.

وأضاف اللاعب الأغلى في تاريخ أتلتيكو مدريد “هذه المرة انتهى به الأمر إلى القدوم (الهدف) وأنا سعيد جدًا بتسجيل هدفي الأول مع المنتخب الوطني”.

واُستدعي جواو فيليكس للعب لأول مرة مع منتخب البرتغال في مباراة سويسرا ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية مطلع شهر يونيو 2019، وشارك بعدها في 4 مباريات بتصفيات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وكانت مباراة كرواتيا هي الدولية السادسة له.

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وسبق لجواو فيليكس المشاركة مع منتخب البرتغال للشباب تحت 21 عامًا في 10 مباريات، وسجل 4 أهداف دولية أمام ليخشتنشتاين وسويسرا وويلز والبوسنة.

وعن هزيمة وصيف كأس العالم 2018 بالأربعة، قال جواو فيليكس “لعبنا مباراة رائعة ضد وصيف المونديال، والفوز 4-1 نتيجة رائعة. الأمر ليس سهلاً لكننا نصنع فرصًا كثيرة”.

و ختم حديثه “هي ثلاث نقاط مهمة لأن البدء بالفوز أمر جيد للغاية في مثل هذه البطولات. كان هنالك العديد من اللاعبين الذين جاءوا مباشرة من الإجازة، لكن المنتخب ظهر بصورة جيدة جدًا. نحن لدينا مجموعة مترابطة من اللاعبين، وهذا يساعدنا”.

وغاب الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال “كريستيانو رونالدو” عن قائمة الفريق أمام كرواتيا بسبب تعرضه للدغة من نحلة أثناء التدريبات، ترتب عليها تورم ساقه.

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