فضيحة أخلاقية تتسبب في طرد يايا توريه من مباراة خيرية!

طرد لاعب مانشستر سيتي السابق “يايا توريه” من تنظيم إحدى المباريات الخيرية التابعة لـ “Soccer Aid” المساندة لمنظمة اليونيسف، عقب فضيحة أخلاقية غير متوقعة منه، حيث يُعد أشهر اللاعبين المسلمين في كرة القدم على مدار العشر سنوات الماضية.

وكان من المقرر أن يشارك يايا توريه في المباراة الخيرية المقرر لها اليوم الأحد، قبل أن يتم استبعاده بعدما عرض على زملائه جلب 19 فتاة ليل لفندق إقامة الفريق، ليضع نفسه في موقف محرج حيث استاء جميع اللاعبين من تصرفه هذا، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور الإنجليزية في عددها الصادر اليوم.

جدير بالاشارة أن يايا توريه يقضي الفترة الحالية دون فريق، بعدما انتهت تجاربه القصيرة في الدوري اليوناني والدوري الصيني، عقب رحيله عن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2018 بأمر من بيب جوارديولا.

ولعب توريه صاحب ال37 عاما برفقة السيتي 316 مباراة سجل خلالها 79 هدفا، وصنع 50 آخرين، ليصبح أحد أهم اللاعبين الأفارقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

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