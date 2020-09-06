نجح منتخب ويلز بخطف الفوز 1-0 على منتخب بلغاريا اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الثاني ضمن النسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. وسجل هدف الفوز الوحيد لفريق المدرب راين غيغز لاعبه نيكو ويليامس برأسية قاتلة في الدقيقة 90+4. وصار رصيد منتخب ويلز 6 نقاط في صدارة المجموعة. وضمن مباريات المجموعة الأولى من منافسات المستوى الرابع فازت جزر فاروه على مستضيفتها أندورا 1-0.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ويلز تخطف الفوز في الرمق الأخير من بلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.