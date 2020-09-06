قرعة كأس الرابطة الأندية الإنجليرية تسفر عن قمة مبكرة 

أسفرت قرعة قرعة الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، اليوم الأحد، عن قمة مبكرة.

وجرت قرعتا الدور الثاني والثالث للمسابقة الثالثة من حيث الأهمية في إنجلترا، وأوقعت آرسنال في مواجهة قوية مع ليستر سيتي، كما سيلعب مانشستر يونايتد خارج أرضه أمام الفائز من مواجهة ريدينج ولوتون تاون.

أما بطل الدوري الإنجليزي ليفربول، فسيلعب أمام الفائز من موقعة برادفورد ولينكولن، فيما سيستضيف مانشستر سيتي، الفائز من مباراة بورنموث وكريستال بالاس.

وفيما يلي نتائح قرعة الدور الثالث الذي سينطلق في الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل:

- برادفورد أو لينكولن × ليفربول

- بريستول سيتي أو نورثهامبتون × بورتون أو أستون فيلا

- موريكامبي أو أولدهام × نيوكاسل أو بلاكبيرن

- ريدينج أو لوتون × مانشستر يونايتد

- ديربي أو بريستون × برايتون أو بورتسموث

- إبسويتش أو فولهام × روشدايل أو شيفيلد وينزداي

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- مانشستر سيتي × بورنموث أو كريستال بالاس

- ميلوول أو تشيلتينهام × بيرنلي أو شفيليد يونايتد

- تشيلسي × ميدلسبره أو بارنسلي

- وولفرهامبتون أو ستوك × جيلينجهام أو كوفنتري

- ليستر سيتي × أرسنال

- وست بروميتش أو هاروجايت × ساوثهامبتون أو برينتفورد

- نيوبورت أو كامبردج × أوكسفورد أو واتفورد

- فليتوود أو بورت فايل × إيفرتون أو سالفورد

- ليتون أورينت أو بلايموث × توتنهام

- وست هام أو تشارلتون × ليدز أو هال سيتي