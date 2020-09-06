رياضة | مواعيد مباراتي الأهلي ضد الإسماعيلي والاتحاد في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباراتي الأهلي ضد الإسماعيلي والاتحاد في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد الجولة السادسة والعشرين والسابعة والعشرين بالأمس، وسوف يلتقي النادي الأهلي خلال الجولتين مع فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وسوف يواجه الاهلي نظيره الاسماعيلي يوم 11 سبتمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأيضاً يحل ضيفا على الاتحاد السكندري يوم 14 سبتمبر على نفس الملعب.

وحقق النادي الأهلي الفوز في المباراة الماضية أمام نادي وادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.