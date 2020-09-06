رياضة | برشلونة يحسم مصير كوتينيو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة اتخذوا قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد يرغب في الإعتماد على النجم البرازيلي وطلب استمراره في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرفض التخلي عن النجم البرازيلي العائد من إعارة إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لأي نادي فهو يرغب في استمراره أو بيعه بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحالة الوحيدة التي سيرحل فيها كوتينيو عن برشلونة في الصيف الحالي أن يقوم النادي الكتالوني بإدراج النجم البرازيلي في صفقة كبيرة وهو أمر مستبعد تمامًا.