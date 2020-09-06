رياضة | بعد اقترابه من ليفربول.. ماذا قدم تياجو ألكانتارا مع بايرن ميونيخ؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من ليفربول.. ماذا قدم تياجو ألكانتارا مع بايرن ميونيخ؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب إسبانيا اقترب من إنهاء مشواره مع النادي البافاري وخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير أن "ألكانتارا" أصبح على أعتاب الإنتقال لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما توصل مسئولي الليفر لإنفاق نهائي مع اللاعب لإرتداء قميص بطل البريميرليج في الموسم المقبل.

وعاد اللاعب مؤخرا وآثار الغموض بخصوص مستقبله وحقيقة انتقاله لليفربول، حيث أكد أنه لا يفكر سوي في مباراته المقبلة مع منتخب إسبانيا ضد منتخب أوكرانيا ولا يوجد غير ذلك ليضع علامات استفهام كبيرة حول الأنباء التي ربطته بالإنتقال للريدز في الموسم الجديد.

تعرف على أرقام تياجو ألكانتارا مع بايرن ميونيخ

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انضم اللاعب الإسباني لنادي بايرن ميونيخ الألماني في صيف عام 2013 قادمًا من نادي برشلونة، خاض مع العملاق البافاري 235 مباراة، سجل 31 هدفا وصنع 37 هدفا وحصل على 34 بطاقة صفراء.

شارك صاحب الـ29 عاما مع بايرن ميونيخ في 150 مباراة ببطولة الدوري الألماني سجل 17 هدفا، وصنع 21 هدفا، وحصل على 22 بطاقة صفراء، بينما لعب 51 مباراة في دوري أبطال أوروبا وساهم في 20 هدفا (سجل 8 أهداف – 12 أسيست)، وحصل على 9 انذارات.

خاض ألكانتارا 27 مباراة مع البايرن في بطولة كأس ألمانيا وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخري، بينما شارك في 5 مباريات بكأس السوبر الألماني وسجل هدف وحيد، ولعب مباراتين بكأس العالم للأندية سجل هدف وصنع آخر.

حصد النجم الإسباني عدد من البطولات رفقة نادي بايرن ميونيخ (7 الدوري الألماني – 4 كأس ألمانيا – 3 كأس السوبر الألماني – 1 دوري أبطال أوروبا – 1 كأس السوبر الأوروبي – 1 كأس العالم للأندية).