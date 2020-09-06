رياضة | السكة الحديد يستضيف البنك الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يستضيف البنك الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد، بقيادة جمعة مشهور، بنظيره البنك الأهلي، بقيادة عيد مرازيق، في الرابعة من عصر الإثنين، استعداداً لعودة القسمين الثاني، والثالث.

يذكر أن السكة الحديد، فاز في أولى مبارياته الودية على فريق المتحدة بهدف توتي، بينما لعب فريق البنك الأهلي، ثمانية مباريات ودية، حقق خلالها الفوز في مباراتين على النجوم واتحاد الشرطة، وتعادل في ثلاث مباريات، مع بتروجت والقناة والانتاج الحربي، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات أيضا أمام الداخلية وانبى والنصر.

ويحتل السكة قمة المجموعة السادسة للقسم الثالث، برصيد 50 نقطة، قبل توقف النشاط الكروي حقق خلالهم الفوز في 13 مباراة وتعادل في 11 مباريات، وتلقى هزيمة وحيده، وسجل لاعبيه 45 هدف، وسكنت شباكه 17 هدف .

بينما فريق البنك الأهلي وصيف، المجموعة الأولى بدورى القسم الثاني، برصيد 35 نقطة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبيه 22 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.

