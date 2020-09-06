رياضة | بعد دخول الـ VAR.. تعرف على أبرز الحالات المثيرة للجدل في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد دخول الـ VAR.. تعرف على أبرز الحالات المثيرة للجدل في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت تقنية الفيديو (VAR) حالة من الجدل في مباريات الدوري المصري الممتاز حول القرارات التحكيمية الخاصة باحتساب الأهداف وركلات الجزاء وحالات الطرد، وذلك بعد تطبيقها بشكل رسمي في الموسم الحالي، وتحديدًا بداية من مباريات الجولة الـ18 بالبطولة وحتي الآن.

وكان يعتقد الكثيرون أن تقنية حكم الفيديو سوف تقضي على الجدل والأخطاء التحكيمية في بطولة الدوري المصري بعد تطبيقها ولكن الذي حدث هو العكس حيث زادت وتيرة الجدل بشكل كبير في البطولة المحلية وتسببت في غضب البعض من القرارات التحكيمية وهاجمها البعض الآخر ووصفوها بتقنية "العار".

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل في الدوري المصري بعد تطبيق تقنية الفيديو بالبطولة:-

- واقعة غريبة في لقاء المقاولون والجونة:

من أبرز الحالات التحكيمية لتقنية الفيديو والتي أثارت جدلا كبيرا بالدوري المصري كانت في مباراة الجونة والمقاولون العرب بالجولة 23 من البطولة، حيث شهدت الدقيقة 60 تسديدة قوية من أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الساحلي لتصطدم بيد أحد مدافعي المقاولون ولكن الحكم رفض احتساب ضربة جزاء وأمر باستمرار اللعب ، ومن الهجمة المرتدة نجح الكولومبي هينستروزا من تسجيل هدف التعادل للذئاب.

بعد احتفال لاعبو المقاولون بهدف التعادل قرر الحكم اللجوء لتقنية الفيديو ليتأكد من وجود لمسة يد على أحد مدافعي ذئاب الجبل، ليعلن إلغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء للجونة سجل منها الفريق الساحلي هدفه الثاني ليفوز بنتيجة 2-0.

- حفلة ركلات جزاء في لقاء الإسماعيلي والحرس:

ولعب الـ VAR دور البطولة في مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود بعد احتساب الحكم إبراهيم نور الدين 4 ركلات جزاء وإلغاء ركلة أخري بعد العودة لتقنية الفيديو خلال اللقاء.

واحتسب حكم اللقاء 4 ركلات جزاء لحرس الحدود تم تنفيذ 3 منهم وتم إلغاء ركلة أخري بعد احتسابها عقب اللجوء لتقنية الفيديو، وسجل الفريق العسكري هدفين من ركلتي جزاء بينما أهدر الركلة الثالثة.

بينما احتسب الحكم ركلة جزاء للإسماعيلي بعد العودة لتقنية الفيديو، وذلك بعد تدخل عنيف على محمد حمدي ذكي داخل منطقة الجزاء، وسجل منها عمر الوحش هدفًا للدراويش.

- طرد مثير للجدل لـ"أليو ديانج" أمام الجونة:

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أثار الحكم إبراهيم نور الدين جدلا كبيرا في لقاء الأهلي والجونة وذلك بعدما استدعاه حكم الفيديو لمتابعة مخالفة ارتكبها أليو ديانج لاعب الأهلي ضد إسلام رشدي لاعب الفريق الساحلي بالتدخل على ركبته بقوة، وعاد بعدها الحكم ليشهر البطاقة الصفراء الثانية للاعب المالي ويعلن طرده من اللقاء.

وتعرض الحكم لانتقادات كثيرة خاصة وأن قانون الـ VAR لا يتدخل في الإنذار فقط حتي لو الإنذار الثاني، لكن بعض خبراء التحكيم أكدوا صحة قرار "نور الدين" ورجح البعض أن استدعائه كان من أجل مخالفة تستوجب طرد مباشر ولكن عندما شاهدها عبر تقنية الفيديو وجدها تستحق إنذار فقط لذلك جاء قراره بإشهار الإنذار الثاني للاعب وطرده من المباراة.

- إلغاء هدفين في مباراة الجونة والإسماعيلي:

شهدت مباراة الجونة والإسماعيلي في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز تدخل تقنية الفيديو وألغت هدفين خلال المباراة، الأول للاعب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلي وذلك بداعي بداعي التسلل، أما الثاني للدراويش وسجله اللاعب باتريك كادو وتم إلغائه بعد العودة للفار لوجود اللاعب في موقف تسلل ايضا.

- ركلة جزاء غير محتسبة في لقاء الزمالك والمصري:

شهدت مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي واقعة مثيرة للفار حيث احتسب حكم اللقاء محمد عادل مخالفة للتونسي فرجاني ساسي بعد كرة مشتركة بينه وزياد فرج لاعب المصري داخل منطقة جزاء الأبيض، وعاد الحكم لتقنية الفيديو وأعلن صحة قراره ولم يغيره وسط اعتراضات قوية من لاعبي المصري لرغبتهم في احتساب ركلة جزاء للفريق في اللحظات الأخيرة للقاء.

- 3 ركلات جزاء في لقاء المقاولون وطلائع الجيش:

تدخلت تقنية الفيديو في احتساب ركلتي جزاء وإلغاء أخري خلال مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب، حيث تسبب الفار في إلغاء ركلة جزاء للجيش في الشوط الأول بينما احتسب ركلة أخري للمقاولون العرب، وقبل نهاية المباراة بدقائق احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق العسكري بعد العودة للفار، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

- هدف وادي دجلة المثير للجدل في الأهلي:

من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل لتقنية الفيديو بالدوري المصري هو هدف وادي دجلة في شباك النادي الأهلي في مباراة الفريقين بالجولة 24 من الدوري، والذي سجله اللاعب خالد رضا بالدقيقة 62 وألغاه حكم اللقاء بعد العودة للـ VAR بداعي وجود تسلل.

وتعرض الحكم وتقنية الفيديو لهجوم كبير عقب المباراة خاصة وأن اللاعب الذي سجل الهدف لم يكن متسللًا إطلاقًا، ولكن أيد عدد من خبراء التحكيم قرار الحكم بإلغاء الهدف مؤكدين أن هناك لاعب من وادي دجلة في موقف تسلل تداخل في اللعبة ومنع أيمن أشرف مدافع الأحمر من الوصول للكرة وهنا وفقًا للمادة 11 من القانون تصبح اللعبة تسلل.