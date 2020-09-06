رياضة | فريق الجونة يعلن عن التشكيل لمواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فريق الجونة يعلن عن التشكيل لمواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بيراميدز بعد قليل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الجونة كلا من :- حراسة المرمى : إسلام طارق خط الدفاع : محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل - جوزيث جوناثان Advertisements خط الوسط : أكرم توفيق - سبرج أكا - إسلام رشدي - إسلام محارب - ألان كيامبادي خط الهجوم : والتر بواليا. البدلاء :- عمر رضوان - خالد صبحي - محمد محسن ليلة - أحمد ياسر ريان - إسلام عبد النعيم - محمد ناجي "جدو" - عمرو بركات - عمرو أحمد عبد الفتاح عموري - عمرو سعداوي.

Advertisements