رياضة | برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حدد مطالبه للتخلي عن ثنائي الفريق الأوروجواياني لويس سواريز والتشيلي آرتورو فيدال إلى يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مسئولي برشلونة سيفاوضون يوفنتوس على مبلغ ثابت صغير بالإضافة إلى المكافآت من أجل التخلي عن خدمات سواريز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فيدال يمكنه الرحيل عن النادي الكتالوني بشكل مجاني بشرط التخلي عن باقي مستحقاته المالية للموسم المتبقي في عقده.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه ستكون هناك تحركات حقيقية بالنسبة لهذه الملفات بدءًا من يوم الإثنين المقبل.