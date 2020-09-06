رياضة | الأهلي يعلن سلبية تحاليل الفريق قبل مواجهة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن سلبية تحاليل الفريق قبل مواجهة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني والإداري أمس، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء غد على استاد حرس الحدود «المكس»، في الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
ويعلن رينيه فايلر ، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود غدًا.