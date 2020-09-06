رياضة | الأهلي يعلن سلبية تحاليل الفريق قبل مواجهة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن سلبية تحاليل الفريق قبل مواجهة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون والجهاز الفني والإداري أمس، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء غد على ‏استاد حرس الحدود «المكس»، في الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعلن رينيه فايلر ، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة حرس ‏الحدود غدًا.‏