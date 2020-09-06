الامارات | بالفيديو: حركة محرجة للاعب زملكاوي ضد أهلاوي أثناء لقاء وزير الرياضة على الهواء

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: حركة محرجة للاعب زملكاوي ضد أهلاوي أثناء لقاء وزير الرياضة على الهواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد هشام نصر بأن مجلس إدارته سيفتح تحقيقاً في الحركة المحرجة للاعب نادي الزمالك الدولي حسن القداح وممازحته لحارس مرمى الأهلي عبدالرحمن حميد بضربه على رقبته أثناء لقاء تلفزيوني على الهواء لأحد القنوات الفضائية مع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، أمس السبت، في حفل مراسم سحب قرعة مونديال كرة اليد "مصر 2021" الذي أقيم على سفح الأهرامات.

وقالت صحيفة الوطن المصرية: "إن لاعب الزمالك مازح زميله حارس الأهلي بصفعه من باب الدعابة إلا أن المشهد كان مستهجناً لدى المراقبين"، غير أن رئيس اتحاد اليد هشام نصر شدد على أن "الموقف لم يكن متعمداً، واللاعب مؤدب، ولكنه في النهاية مشهد غير مقبول، وسنقوم بالتحقيق معه حول الواقعة".

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