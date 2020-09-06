شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الحرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏حرس الحدود، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن منافسات ‏الجولة 25 في بطولة الدوري الممتاز.‏ وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏ محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي ‏معلول ومحمد هاني وأحمد فتحي وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ‏وجيرالدو وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد سليمان وأليو بادجي ومحمد شكري وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏ الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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