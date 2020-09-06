شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يقود الإنتاج الحربي لإسقاط طنطا بالثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي الإنتاج الحربي في اكتساح ضيفه طنطا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد السلام ضمن الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

ونجح غنام محمد في فتح باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 من الشوط الأول، قبل أن يتقمص باسم مرسي دور البطولة في الشوط الثاني فحصل على ركلة جزاء سجلها بنفسه في الدقيقة 47، قبل أن يحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 30 نقطة من 24 مباراة محتلًا المركز الثامن، فيما بقى طنطا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة من 25 مباراة.