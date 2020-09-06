شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين ضمن قائمة أكثر 20 لاعبًا تتويجًا بالبطولات في القرن الـ 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل 3 لاعبين مصريين ضمن قائمة أكثر 20 لاعبًا تتويجًا بالبطولات على مستوى العالم خلال القرن الـ 21، والتي تصدرها النجم البرازيلي داني ألفيش، نجم برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق ونجم ساو باولو البرازيلي حاليًا، بـ 41 بطولة.

واحتل اندرياس إنييستا، نجم برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبه الياباني حاليًا، المركز الثاني برصيد 39 بطولة، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ 37 بطولة الذي جاء في المركز الثالث، حسب موقع «ترانسفير ماركت».

وتبوأ البرازيلي ماكسويل، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، المركز الرابع بـ 37 بطولة متعادلًا مع ميسي، فيما أنهى قائمة الخمسة الأوائل نجم برشلونة جيرارد بيكيه بـ36 تتويج.

وجاء أول لاعب في القائمة لم يلعب للنادي الكتالوني في المركز السادس وهو النجم المصري وقائد الأهلي السابق حسام عاشور بـ34 بطولة متفوقًا على أرين روبين، نجم تشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، صاحب الـ 33 بطولة والمتساوي في العدد نفسه مع أصحاب المراكز من الـ 8 إلى الـ 10، كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، وسيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة، وزلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان حاليًا.

أما القائمة من الـ 11 وإلى الـ 20، فضمت لاعبين مصريين سابقين، أولهما وائل جمعة الذي جاء في المركز 12 بـ 31 بطولة، ثم عماد متعب، الذي احتل المركز الـ 15 بـ 30 بطولة.

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