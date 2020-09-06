شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف لاعب يشاركون في تمهيدي بطولات الجمهورية للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي انطلاق النشاط الرياضي الخاص بالاتحاد بداية من 16 سبتمبر الجاري بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

أكد أحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد أن بداية النشاط باتحاد الكاراتيه ستبدأ بالادوار التمهيدية لبطولات الجمهورية للمراحل السنية من ١٠ سنوات الى ١٤ سنة كاتا فردي وجماعي بنين وبنات بكافة قطاعات الجمهورية اعتبارامن ١٦ إلى 20 سبتمبر الجاري.

وستقام فعاليات الأدوار التمهيدية لبطولات الجمهورية بقطاع جنوب الصعيد في سوهاج، وشمال الصعيد في المنيا، وشرق الدلتا في محافظة الدقهلية، وقطاع القناة في محافظة السويس، كما سيقام قطاع غرب الدلتا بمحافظة المنوفية.

ويشارك في الادوار التمهيدية لبطولة الجمهورية عدد 4 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية.

وحدد الاتحاد المصري للكاراتيه اخر موعد لتسجيل اللاعبين يوم السبت ١٢ سبتمبر الجاري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 آلاف لاعب يشاركون في تمهيدي بطولات الجمهورية للكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.