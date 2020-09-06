شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام منافسيه في مجموعة مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار منتخب مصر لكرة اليد اللعب بمنافسات المجموعة السابعة لمونديال 2021، الذي تحتضنه مصر، وذلك مع منتخبات السويد والتشيك وبطل أمريكا الجنوية الذي لم يتحدد بعد.
ويمنح الاتحاد الدولي لكرة اليد الحق للمنتخب المضيف باختيار المجموعة التي يرغب في المشاركة بمنافساتها.
ونستعرض من خلال السطور التالية تاريخ مواجهات منتخب مصر لكرة اليد بالمونديال أمام كل من منتخبي السويد والتشيك.
مصر لم تهزم السويد خلال 7 مواجهات
لم ينجح المنتخب المصري في تحقيق أي انتصار خلال 7 مواجهات سابقة جمعته بنظيره السويدي في مونديال اليد، اذ خسر الفراعنة في 6 مواجهات وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة.
مصر تتفوق على التشيك
أما المنتخب التشيكي، فيمتلك المصريون حظوظاً كبيراً خلال مواجهته، فمن بين 5 مواجهات سابقة جمعت الطرفين في المونديال، انتصر الفراعنة 3 مرات مقابل مرة للمنافس، بالاضافة إلى تعادل في مواجهة أخرى.
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الوضع في مصر
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اصابات
99,712
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تعافي
77,208
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وفيات
5,511
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