بيل على خطى سواريز لمواجهة ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحفية أن نجم ​ريال مدريد​، ​غاريث بايل​ سيحذو حذو مهاجم الغريم برشلونة ​لويس سواريز​ للرحيل عن النادي الملكي.



وكان سواريز أصرّ على الحصول على راتبه السنوي قبل مغادرة الكامب نو إلى يوفنتوس.

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وأفادت شبكة "كواترو" الإسبانية أن بايل يدرس إمكانية السير على نفس الخطى مع ريال مدريد، الذي يستعد لتبيع اللاعب في أقرب فرصة.

وأضافت أن الويلزي لن يتنازل عن أي مبلغ للميرينغي ولديه النية في البقاء بالموسم المقبل حتى ولو إضطر للجلوس في المدرجات كما حدث في معظم مباريات الليغا الموسم الماضي بعد عودة المنافسات جراء التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفتح ريال مدريد الباب لمغادرة اللاعب علماً أن عقده مستمر لموسمين، لكن بايل لن يفرط بأي مبلغ فيما تبقى من عقده، إذ يتقاضى 15 مليون يورو في الموسم الواحد، ويريد الحصول على كامل مستحقاته (30 مليون يورو) قبل الرحيل.