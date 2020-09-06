- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوكانوفيتش: مباراتنا امام الريان مهمة للغاية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
اشار المدرب الصربي لنادي الغرافة سلافيسا يوكانوفيتش الى اهمية المباراة التي ستجمع فريقه امام الريان، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري القطري لكرة القدم.
وخلال تصريحات له، قال يوكانوفيتش: "ليست هناك أسرار كثيرة بين فريقنا والريان والأوراق تبدو مكشوفة، ونحن نعلم أهمية المباراة للفريقين".
واضاف: "لا يجب أن نكتفي بالثلاث نقاط التي حصدناها بفوزنا على قطر في الأسبوع الأول، وعلينا الاستمرار في التقدم، وأن نكون مستعدين للقيام بما يلزم".
واختتم: "الريان أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الدحيل البطل، وهو فريق يملك لاعبين على مستوى مميز".
كانت هذه تفاصيل خبر يوكانوفيتش: مباراتنا امام الريان مهمة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.