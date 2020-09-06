يوكانوفيتش: مباراتنا امام الريان مهمة للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

اشار المدرب الصربي لنادي ​الغرافة​ ​سلافيسا يوكانوفيتش​ الى اهمية المباراة التي ستجمع فريقه امام ​الريان​، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من ​الدوري القطري لكرة القدم​.

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وخلال تصريحات له، قال يوكانوفيتش: "ليست هناك أسرار كثيرة بين فريقنا والريان والأوراق تبدو مكشوفة، ونحن نعلم أهمية المباراة للفريقين".

واضاف: "لا يجب أن نكتفي بالثلاث نقاط التي حصدناها بفوزنا على قطر في الأسبوع الأول، وعلينا الاستمرار في التقدم، وأن نكون مستعدين للقيام بما يلزم".

واختتم: "الريان أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الدحيل البطل، وهو فريق يملك لاعبين على مستوى مميز".