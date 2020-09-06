شكرا لقرائتكم الكاف: هل سيعود كارتيرون للظهور في نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تساؤلا، حول إمكانية وصول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى الفرنسي لفريق الزمالك، إلى المباراة النهائية، لمسابقة دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى مسيرته.

ويلعب الزمالك، مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 26 سبتمبر الجاري، على ملعب "محمد الخامس"، على أن تقام مباراة الإياب، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب "برج العرب"، فى الإسكندرية.



كارتيرون

قال الحساب الرسمى للكاف، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، هل سيعود باتريس كارتيرون للظهور في نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة؟.

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وكان المدير الفرنسي، للفارس الأبيض، قد وصل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، فى مناسبتين، الأولى مع فريق مازيمبى الكونغولى، فى عام 2015، ونجح فى التتويج باللقب، وفى المرة الثانية عام 2018، خسر اللقب أمام فريق الترجى التونسي.

ونجح كارتيرون، منذ توليه تدريب الزمالك، خلفا للمدرب الصربى ميتشو، فى قيادة القلعة البيضاء، لحصد لقب السوبر الإفريقى على حساب الترجي التونسي، والسوبر المحلى، بفوزه على الأهلى.