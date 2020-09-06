أول تحرك من سيد عبد الحفيظ بعد الفيديو المسرب لخناقة كهربا في الشارع

كتب: ضياء السقا

قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، التحقيق مع محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل معرفة حقيقة الفيديو المُسرب له أثناء مشاجرته مع بعض الأفراد في الشارع، بحسب موقع "الوطن سبورت".

ورد كهربا على الفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء وقوع مشادة بأحد الشوارع فى مصر، موضحاً أنه المقطع قديم، وأنه يتواجد بمنزله برفقة والدته فى الوقت الحالى.

وكتب اللاعب عبر حسابه الشخصى على الفيس بوك: "أنا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليا كل اللى عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتى".

وأضاف: "ما هى فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل".

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من جانبه، كشف مصور الفيديو الشهير الذى ظهر فيه كهربا نجم النادى الأهلى شبه عارٍ أثناء تشاجره مع آخرين وسط الشارع تفاصيل الواقعة موضحا أنه يدعى حسن لوسكا، وأن الفيديو تم تصويره قبل شهرين تقريبا .

وقال "لوسكا"، فى مقطع فيديو نشره على صفحته بـ"فيس بوك": "الناس استفزت كهربا وغلطوا فى النادى الأهلى وهو مستحملش الكلام، والموضوع ده قديم ومن شهرين وأنا اللى مصور الفيديو، ومعايا النسخة بتاريخها".

وتابع: "لما الموضوع تطور بعدما شدوا التيشيرت بتاع كهربا وقطعوه، فقام كهربا بخلع التيشيرت لأن هم وصلوه لكده".

وفى وقت سابق، قرر سيد عبدالحفيظ، فرض غرامة قدرها مليون جنيه ضد محمود كهربا، بسبب ما بدر منه، فى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، وأعلن اللاعب، تقبله الغرامة الضخمة التى تم فرضها عليه، وحرص على الاعتذار لزملائه ووعدهم بعدم تكرار الأمر.