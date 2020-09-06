طواف فرنسا: السلوفيني بوغاتشار بطلا للمرحلة التاسعة

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باريس: احرز السلوفيني تادي بوغاتشار المركز الأول في المرحلة التاسعة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الاحد فانتزع مواطنه بريموز روغليتش القميص الاصفر من ادم يايتس بعد حلوله ثانيا امام السويسري مارك هيرشي.

واقيمت هذه المرحلة في منطقة لارونس على مسافة 153 كلم.

ويعتبر روغليتش مرشحا قويا قويا للتتويج بطواف فرنسا وقد بات يتقدم على الكولومبي ايغان برنال بفارق 21 ثانية في الترتيب العام.

وقال روغليتش "كل دراج يحلم بارتداء القميص الاصفر خلال مسيرته وبالتالي فانا سعيد جدا كيف تسير الامور".

وعن صراعه مع برنال قال السلوفيني "انها معركة من اجل كل ثانية من الان والكثير من الامور قد تحصل لكلانا على الطريق المؤدية الى باريس" في اشارة الى نهاية السباق على جادة الشانزيليزيه الشهيرة في العاصمة الفرنسية.

وسيخلد الدراجون للراحة غدا الاثنين حيث سيخضعون لفحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل ان ياعودا نشاطهم الثلاثاء.

ترتيب الخمسة الاوائل في السباق:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 3.55.17 ساعة

2- السلوفيني بريموز روغليتش التوقيت ذاته

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3- السويسري مارك هيرشي التوقيت ذاته

4- الكولومبي ايغان برنال التوقيت ذاته

5- الاسباني ميكل لاندا التوقيت ذاته.

الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 38.40.01 ساعة

2- الكولومبي ايغان برنال بفارق 21 ثانية

3- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 28 ث

4- الفرنسي رومين باردي بفارق 30 ث

5- الكولومبي نايرو كوينتانا بفارق 32 ث