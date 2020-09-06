- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى الأخير على التتش استعداداً لمباراة حرس الحدود.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على مشاركة متابعيها وجمهور القلعة الحمراء، بمجموعة صور من تدريبات لاعبي الفريق اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمباراة حرس الحدود، المقرر لها مساء غد على استاد حرس الحدود «المكس»، في الجولة الـ 25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وظهر لاعبي النادي الأهلي في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع تويتر، وهم في كامل استعدادهم لمباراة حرس الحدود التي سيخوضها الفريق غداً.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود غدًا.
فى سياق آخر، يتسلّم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، للوقوف على تطورات علاج وتأهيل مُصابى الفريق حيث يعانى أكثر من لاعب فى الفريق من إصابات مختلفة، فى إطار التجهيز لمباريات الدورى ومواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا.
وتضم قائمة المُصابين فى الأهلي كلاً من: حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد محمود وسعد سمير وكريم ندفيد ومحمود متولي ، حيث أجرى الشحات جراحة "الفتاق" يوم 21 يونيو الماضي وبدأ التأهيل مؤخراً من هذه الجراحة، فيما يعانى السولية من شد فى العضلة الأمامية، كما بدأ محمد محمود التأهيل من جراحة الرباط الصليبى، ويتأهل سعد سمير من إصابة وتر أكيلس أما كريم نيدفيد فأجرى أكثر من جراحة فى غضروف الركبة، كما أجرى متولى جراحة الرباط الصليبى منذ أسبوعين تقريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الأهلى الأخير على التتش استعداداً لمباراة حرس الحدود.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.