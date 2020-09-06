شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، مباراته أمام فريق طلائع الجيش بالجولة 25 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وتقام المباراة باستاد القاهرة الدولى، ونلقى الضوء على كواليس هذه المباراة فى السطور التالية:

س: أين يقع الزمالك وطلائع الجيش فى جدول الدورى؟

ج: يدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثانى، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17، وسيخصم منه ثلاث نقاط فى نهاية الموسم بعد عدم حضوره لقمة الدور الأول مع الأهلى، بينما طلائع الجيش فى المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل فى 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 فى شباكه.

س: كيف انتهت مواجهة الدور الأول بين الزمالك والطلائع؟

ج: فى المواجهة الأخيرة بين الطرفين فى إطار منافسات الجولة الثامنة هذا الموسم تفوق الطلائع (3 – 2) أحرز للطلائع محمد شحاتة وناصر منسى وأحمد سمير، بينما سجل ثنائية الزمالك مصطفى محمد وكريم "بامبو" في اللقاء الذى أقيم يوم 16 ديسمبر الماضى.

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س: وكيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والطلائع؟

ج: 29 مباراة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى طوال 16 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005، الأرقام تعطى تفوقاً واضحاً للزمالك بـ15 فوزاً و56 هدفاً مقابل 7 حالات فوز و33 هدفاً للطلائع وحضر التعادل بينهما فى 7 مباريات أيضاً آخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم الماضي.

س: ماذا قدم الزمالك والطلائع منذ استئناف بطولة الدورى؟

ج: فاز الزمالك على بيراميدز فى الجولة السابقة (2 – 0) وهو الانتصار الخامس له منذ استئناف الدورى مقابل تعادلين وخسارة واحدة أمام المقاولون فى الجولة 22، فيما اكتفى طلائع الجيش بالتعادل السلبى مع ضيفه أسوان فى الجولة الماضية وهو التعادل الثالث للفريق بعد عودة الدورى مقابل انتصارين على طنطا والإنتاج الحربى بهدف دون مقابل.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك وطلائع الجيش؟

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما يبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك مكوناً من: "محمد بسام، خالد سطوحي، على الفيل، محمد ناصف، عبد الرحمن زولا، محمد شحاته، مهند لاشين، أحمد داوودا، كريم طارق، أحمد سمير، ناصر منسي".