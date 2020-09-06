شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر مدربًا لحراس شباب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى بيراميدز تعيين حسن نصر مدرب حراس مرمى فريق المصرى البورسعيدى السابق، فى منصب مدرب حراس فريق شباب بيراميدز، فى الجهاز الفنى الذى يقوده ماهر همام، ويدير قطاع الناشئين بالنادى المعتصم سالم.

من جانبه أعرب حسن نصر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365" عن سعادته بالمنصب الجديد والعمل داخل منظومة بيراميدز الإحترافية، متمنيًا أن يساهم فى تقديم مواهب شابة للفريق الكروى الأول، وللمنتخب الوطنى بشكل عام.

ويستعد الفريق الأول ببيراميدز حاليًا لمواجهة الجونة، في السادسة من مساء اليوم، على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدى

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري

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خط الهجوم: جون أنطوى

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - عمر جابر - إبراهيم حسن - محمد فاروق - رجب بكار - محمد فتحي - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الدولي التونسي عمر العيوني، وأحمد الشناوى وعبد الله السعيد للإصابة.

يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

تاريخيا.. لم يعرف تاريخ مواجهات الفريقين سوى ثلاث نتائج فى مواجهاتهما السابقة بالدورى، وهى التعادل بهدف لكل فريق فى أول 3 مواجهات، و2/1 فى لقاء الدور الثانى لدورى الموسم الماضى، ونتيجة 3/2 فى المواجهة الأخيرة.