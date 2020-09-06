شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز لا يعرف الفوز على الجونة فى 5 مباريات قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الجونة لمواجهة بيراميدز فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل السلبى مع إنبى بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تلقى بيراميدز خسارته الأولى عقب استئناف الدوري بالسقوط أمام الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب الجونة وبيراميدز فى جدول الدوري

يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الجونة وبيراميدز

تاريخيا.. لم يعرف تاريخ مواجهات الفريقين سوى ثلاث نتائج فى مواجهاتهما السابقة بالدورى، وهى التعادل بهدف لكل فريق فى أول 3 مواجهات، و2/1 فى لقاء الدور الثانى لدورى الموسم الماضى، ونتيجة 3/2 فى المواجهة الأخيرة.

البداية.. فى موسم 2014/2015، عقب صعود بيراميدز لأول مرة فى تاريخه تحت مسمى الأسيوطي سبورت، وهى المواجهة الأولى فى الجولة الرابعة بمنتجع الأسيوطي ببنى سويف، تقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 71 عن طريق عطية النشوى، وتعادل الضيوف بعدها بتسع دقائق عن طريق سعد حسنى من ضربة جزاء احتسبها الحكم وليد عبدالرازق في 30 سبتمبر 2014.

وفى الدور الثاني بالغردقة، تقدم سعد حسنى لأصحاب الأرض من ضربة جزاء احتسبها الحكم وليد عبدالعزيز فى الشوط الأول، وتعادل الضيوف عن طريق برنس نانا في الشوط الثاني في 31 مارس 2015.

وفى العام الماضي، بالدفاع الجوى تقدم الضيوف عن طريق مدافعه المخضرم أحمد سعيد أوكا، قبل أن يتعادل البرازيلي كينو فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفى الدور الثانى بالغردقة، حقق الجونة الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل إسلام عبد النعيم، وأحمد ياسر ريان للجونة، وعبد الله السعيد لبيراميدز.

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وفى الدور الأول لدورى هذا الموسم بين الفريقين فاز الجونة على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للجونة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى ووالتر بواليا، فيما سجل ثنائية بيراميدز عبد الله السعيد فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوى بالجولة الثامنة للمسابقة في 17 ديسمبر 2019.

*بارنى يبحث عن الابتعاد عن الهبوط وتشاتشيتس يسعى لإستعادة الانتصارات

وطالب البرتغالى بيدرو بارنى، المدير الفني للجونة، لاعبيه بمواصلة النتائج المتميزة في الفترة الأخيرة للهروب من شبح الهبوط مشدداً على ضرورة استغلال انخفاض الروح المعنوية للمنافس وإقامة المباراة على ملعبهم للظفر بالنقاط الثلاث في المقابل شدد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز على لاعبيه ضرورة استعادة الانتصارات مجدداً لضمان ملاحقة الزمالك والمقاولون العرب على مركز الوصيف.

*التشكيل المتوقع للجونة وبيراميدز

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام بيراميدز مكون من: عمر رضوان، عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، أحمد مجدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجونة مكون من: مهدي سليمان -علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي –إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق - إيريك تراوري.