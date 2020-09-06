شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يهاجم انبى بأحمد ياسر واموتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء إنبى بعد قليل بإستاد برج العرب في الجولة الخامسة والعشرون للدورى .

وجاءت التشكيلة على النحو التالى :

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : حجاج عويس – إسلام أبو سليمة – عبد الرحمن زين – عمر كمال

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خط الوسط : فريد شوقى – عمرو موسى – مصطفى طيارة – مفتاح طقطق

خط الهجوم : أحمد ياسر – اوستن اموتو

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع الاسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود، بينما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق فوزه الأول مع الفريق لتدشين خطة الهروب من منطقة الخطر بعد لعب المؤجلات واستعادة العناصر المصابة، فيما طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه باستعادة قطار الانتصارات لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى للمسابقة.