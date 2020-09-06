فيديو.. طنطا يهدر ركلة جزاء أمام الإنتاج الحربى فى الدقيقة 15

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر جون أفيرى مهاجم طنطا ركلة جزاء لفريقه أمام الإنتاج الحربى فى الدقيقة 15 من المباراة التى تجمعهما باستاد السلام والأهلى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. أعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تشكيل فريقه لمواجهة طنطا وضم كلا من: "عامر عامر ومحمود عادل ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى وعلاء سلامة وغنام محمد ومحمد عادل ومامادو انياس وباسم مرسى ومحمد فييرا". فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمد رجب وأحمد دويدار ومحمد شوقى غريب وأحمد يحيى وأحمد عفيفى وأحمد صابر ومصطفى الجمل وعبد الرحمن اسامة وخالد رمضان". Advertisements وفى المقابل أعلن أحمد سامى، المدير الفنى لطنطا، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى وضم كلا من: "محمد فتحى وأحمد سالم صافى وسليمان عبد ربه ومحمود مسعود وايهاب سمير وأحمد فهمى ومحمد أسعد وأحمد الالفى وأحمد الشناوى وإسلام فؤاد وجون أفيرى" فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "على فرج ومحمد ناجى جدو وحسام غالى ومحمود كابونجا وأحمد اوكا ومحمد الشاذلى وعبد الرحمن الدح وهانى رشدى وحسين فيصل" يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يقبع طنطا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

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