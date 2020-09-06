شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يرجع مشاكل الفار لقلة فترة تدريب الحكام وغياب التوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أسباب مشاكل تطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى لقصر مدة تدريب الحكام على استخدام التقنية الجديدة، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الحكام فى مصر تدربوا على تقنية الفار لمدة 38 يوماً فقط، رغم أن المدة اللازمة للتدريب هى ستة أشهر، لذا تحدث حالياً بعض المشاكل."

وأضاف عصام عبد الفتاح، "لابد أن نكثف كورسات التدريب للحكام على تقنية الفار وسبل تطبيقها بنجاح دون أى أزمات، مثلما حدث فى الوسط الكروى مؤخراً، وهذا يتطلب أيضاً عقد محاضرات تثقيف وتوعية ليس فقط للحكام وإنما أيضاً للإعلاميين والجمهور حتى تتضح الصورة للجميع ولا يحدث الجدل الدائر حالياً".

وفى وقت سابق، قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق إن هدف وادى دجلة فى شباك الأهلى والذى ألغاه جهاد جريشة بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" كان غير صحيح خاصة بعدما شهدت الواقعة جدلا تحكيميا كبيرا .

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وأكد رئيس لجنة الحكام فى تصريحات تلفزيوينة لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إنه كان يرفض التحليل التحكيمى خلال الفترة الماضية حتى لا صنفه الناس أو يتهموه بالإنتماء إلى أندية معينة.

تابع عبد الفتاح: "أتمنى أن يكون التحكيم أسرة واحدة حتى نكون أكثر قوة لأن التحكيم باقى والأشخاص زائلون" مواصلا:" لقطة إلغاء هدف دجلة فى شباك الأهلى كانت سهلة ولا تحتاج كل هذه الصعوبة".

حقق المارد الأحمر الفوز على على دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.