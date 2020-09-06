شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الإنتاج الحربى وطنطا لمواجهة الجولة 25 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره طنطا فى الثالثة والنصف عصر اليوم، الأحد، باستاد السلام والأهلى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طنطا مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

*تشكيل الإنتاج الحربى وطنطا

أعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تشكيل فريقه لمواجهة طنطا وضم كلا من: "عامر عامر ومحمود عادل ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى وعلاء سلامة وغنام محمد ومحمد عادل ومامادو انياس وباسم مرسى ومحمد فييرا".

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمد رجب وأحمد دويدار ومحمد شوقى غريب وأحمد يحيى وأحمد عفيفى وأحمد صابر ومصطفى الجمل وعبد الرحمن اسامة وخالد رمضان".

وفى المقابل أعلن أحمد سامى، المدير الفنى لطنطا، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى وضم كلا من: "محمد فتحى وأحمد سالم صافى وسليمان عبد ربه ومحمود مسعود وايهاب سمير وأحمد فهمى ومحمد أسعد وأحمد الالفى وأحمد الشناوى وإسلام فؤاد وجون أفيرى"

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "على فرج ومحمد ناجى جدو وحسام غالى ومحمود كابونجا وأحمد اوكا ومحمد الشاذلى وعبد الرحمن الدح وهانى رشدى وحسين فيصل"

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*ترتيب الإنتاج الحربى وطنطا بجدول الدوري

يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يقبع طنطا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

* تاريخ مواجهات الإنتاج الحربى وطنطا

مواجهة اليوم، هي السادسة بين الفريقين في الدوري، حقق طنطا الفوز في أول مواجهة بهدف دون رد سجله محمد جمال ميدو، في حين نجح الإنتاج في الفوز في المواجهات الأربعة التالية، بتسجيل 7 أهداف.

تاريخيا يتفوق مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى في مواجهة طنطا، بتحقيق العلامة الكاملة في 4 مباريات.

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بفوز الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله الموريتانى مامادو أنياس في الدقيقة 92 في اللقاء الذى أقيم بالجولة الثامنة للمسابقة على ستاد طنطا الرياضى في 16 ديسمبر 2019.

*مختار يطالب باللعب بدون ضغوط وسامى يبحث عن الفوز الأول

وطالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه باللعب بدون ضغوط لتحقيق الانتصار الثانى على التوالي للتقدم في سباق مراكز المسابقة مشدداً على ضرورة استغلال أنصاف الفرص والتركيز الدفاعى في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لطنطا لتحقيق فوزه الأول مع أبناء السيد البدوى بعدما حصد نقطة التعادل في مباراته الأولى مع زعيم الثغر عقب توليه المسئولية خلفاً لمحمد صلاح ضمن خطة الابتعاد عن قاع الجدول.