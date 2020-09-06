أنتى تشاتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المديز الفني لفريق نادى بيراميدز، تشكيله الذى يخوض مباراة الجونة فى الدورى الممتاز مساء اليوم، ويحل بيراميدز، ضيفا على نظيره الجونة، في السادسة من مساء اليوم، على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدى

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوى

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - عمر جابر - إبراهيم حسن - محمد فاروق - رجب بكار - محمد فتحي - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الدولي التونسي عمر العيوني، وأحمد الشناوى وعبد الله السعيد للإصابة.

يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

تاريخيا.. لم يعرف تاريخ مواجهات الفريقين سوى ثلاث نتائج فى مواجهاتهما السابقة بالدورى، وهى التعادل بهدف لكل فريق فى أول 3 مواجهات، و2/1 فى لقاء الدور الثانى لدورى الموسم الماضى، ونتيجة 3/2 فى المواجهة الأخيرة.

البداية.. فى موسم 2014/2015، عقب صعود بيراميدز لأول مرة فى تاريخه تحت مسمى الأسيوطي سبورت، وهى المواجهة الأولى فى الجولة الرابعة بمنتجع الأسيوطي ببنى سويف، تقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 71 عن طريق عطية النشوى، وتعادل الضيوف بعدها بتسع دقائق عن طريق سعد حسنى من ضربة جزاء احتسبها الحكم وليد عبدالرازق في 30 سبتمبر 2014.

وفى الدور الثاني بالغردقة، تقدم سعد حسنى لأصحاب الأرض من ضربة جزاء احتسبها الحكم وليد عبدالعزيز فى الشوط الأول، وتعادل الضيوف عن طريق برنس نانا في الشوط الثاني في 31 مارس 2015.

وفى العام الماضي، بالدفاع الجوى تقدم الضيوف عن طريق مدافعه المخضرم أحمد سعيد أوكا، قبل أن يتعادل البرازيلي كينو فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفى الدور الثانى بالغردقة، حقق الجونة الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل إسلام عبد النعيم، وأحمد ياسر ريان للجونة، وعبد الله السعيد لبيراميدز.

وفى الدور الأول لدورى هذا الموسم بين الفريقين فاز الجونة على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للجونة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى ووالتر بواليا، فيما سجل ثنائية بيراميدز عبد الله السعيد فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوى بالجولة الثامنة للمسابقة في 17 ديسمبر 2019.

وطالب البرتغالى بيدرو بارنى، المدير الفني للجونة، لاعبيه بمواصلة النتائج المتميزة في الفترة الأخيرة للهروب من شبح الهبوط مشدداً على ضرورة استغلال انخفاض الروح المعنوية للمنافس وإقامة المباراة على ملعبهم للظفر بالنقاط الثلاث في المقابل شدد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز على لاعبيه ضرورة استعادة الانتصارات مجدداً لضمان ملاحقة الزمالك والمقاولون العرب على مركز الوصيف.