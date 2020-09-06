شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يعلن سلبية تحاليل الأهلي قبل مواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون والجهاز الفني والإداري أمس، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء غد على ‏استاد حرس الحدود «المكس»، في الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة حرس ‏الحدود غدًا.‏

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فى سياق آخر، يتسلّم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، للوقوف على تطورات علاج وتأهيل مُصابى الفريق حيث يعانى أكثر من لاعب فى الفريق من إصابات مختلفة، فى إطار التجهيز لمباريات الدورى ومواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة المُصابين فى الأهلي كلاً من: حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد محمود وسعد سمير وكريم ندفيد ومحمود متولي ، حيث أجرى الشحات جراحة "الفتاق" يوم 21 يونيو الماضي وبدأ التأهيل مؤخراً من هذه الجراحة، فيما يعانى السولية من شد فى العضلة الأمامية، كما بدأ محمد محمود التأهيل من جراحة الرباط الصليبى، ويتأهل سعد سمير من إصابة وتر أكيلس أما كريم نيدفيد فأجرى أكثر من جراحة فى غضروف الركبة، كما أجرى متولى جراحة الرباط الصليبى منذ أسبوعين تقريباً.

من ناحية أخرى، يختتم فريق الكرة بالأهلي، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، ويدخل الفريق معسكراً مغلقاً عقب المباراة يتوجه بعدها للإسكندرية استعداداً لخوض المباراة التى ستقام باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، ويستعيد الأهلي فى مباراة الغد على معلول الذى لم يُشارك فى لقاء دجلة الأخير للإيقاف.

على صعيد متصل، علق رينيه فايلر المدير الفني للفريق على فوز الاهلي على نظيره وادي دجلة بهدفين دون رد قائلاً، "الشوط الأول كان جيدا من الفريقين ولدينا العديد من الغيابات طررنا للاعتماد على لاعبين في غير مراكزهم لكنهم نجحوا في تقديم مباراة جيدة"،

وأضاف فايلر، "أفكر فى كل مباراة بمعزل عن المباريات الأخرى، لا يمكنني التعليق على أشياء لا يمكنني تغييرها مثل ضغط المباريات أو عدم الإعلان عن باقي مواعيد مباريات الدوري..كل لاعب نجح في لعب دوره في المباراة، ونجحنا في تسجيل هدف بعد إضاعة ركلة الجزاء مباشرة، ثم سجلنا الهدف الثاني وأثبتنا أحقيتنا في تحقيق الفوز" ، وزاد :"كرة القدم الحديثة تستلزم ان يجيد كل لاعب اللعب في اكثر من مركز وهذا ما يساعدني حاليا بوجود لاعبين قادرين على تنفيذ ما يطلب منهم في اي مركز لتعويض الغيابات".