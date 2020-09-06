شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تدريبات كرة يد واجتماع مع همام طارق قبل مواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على الملعب الرئيسى استعدادا لمواجهة نادى مصر غدا باستاد الإسماعيلية بالجولة الخامسة والعشرين من عمر الدورى المصرى، واشتمل المران تدريبات الاستحواذ وسرعة التسليم والتسلم بجانب خوض مجموعة من التدريبات الخفيفة، كما تطرق المران لتدريبات كرة يد للوقوف على تحركات اللاعبين واختتم بتقسيمة حماسية.

وعقد أحمد العجوز المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة اجتماعا مع همام طارق لاعب الفريق على هامش المران الختامى اليوم.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

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وأعلن مجلس الإسماعيلى تعيين أحمد العجوز مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب على أن يقوما بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لحين وصول المدرب الأجنبى ومدرب الاحمال وناشد المجلس جماهير النادى العظيمة الذى دأبت على مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفترة المقبلة لعوده الروح مره اخرى وتحسن النتائج.

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه يفاضل بين ثلاثة مدربين أجانب سبق لهم تدريب الدراويش، تمهيدا للتعاقد مع أحدهم ليقود الفريق خلفا الفرنسى ديديه جوميز، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، "فتحنا باب التفاوض مع البرازيلى هيرون ريكاردو والألمانى ثيو بوكير والهولندى مارك فوتا لاختيار الأنسب منهم للعودة لقيادة الإسماعيلى، وتبدو حظوظ ريكاردو هى الأقوى حتى الآن".

وتولى ريكاردو تدريب الإسماعيلى فى أكتوبر 2008 وقاد جيلا من الدراويش ضم شريف عبد الفضيل وعمر جمال وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد خيرى ومحمد حمص للوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدورى مع الأهلى بعد التساوى فى عدد النقاط بنهاية المسابقة.

وخسر الإسماعيلي الدورى لصالح الأهلى بهدف أمادو فلافيو ليرحل ريكاردو، ثم عاد للدراويش فى فبراير 2014 واستمر لمدة عام حقق خلاله نتائج مقبولة.