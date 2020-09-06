شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. المايسترو صالح سليم يسجل 7 أهداف فى مباراة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد المايسترو صالح سليم لاعب ورئيس الأهلى السابق برقم قياسى، لم يحققه غيره حتى الآن، وهو تسجيل 7 أهداف فى مباراة واحدة بمسابقة الدورى.

فى الأسبوع الثانى عشر من مسابقة الدورى موسم1957 / 1958، وبالتحديد يوم 4 أبريل، التقى الأهلى مع الإسماعيلى بملعب الأحمر، وانتهت المباراة 8/0 للأهلى سجل الأهداف صالح سليم، حيث انفرد بإحراز 7 أهداف بمفرده فى مرمى اليونانى ديمتدوليس حارس الدراويش، رغم أن المايسترو لم يكن معروفا عنه كثرة التهديف فى المباراة الواحدة، بينما سجل الهدف الثامن السيد حسين عطيه توتو.

Advertisements

وتوج الأهلى باللقب الثامن على التوالي ، وأقيمت هذه البطولة بنظام المجموعتين ، المجموعة أ وتضم 8 فرق، و مجموعة ب و تضم نفس العدد .

بدء صالح سليم مشواره الكروي بصفوف الناشئين بالنادى الأهلي عام 1944 وانتقل فى نفس العام لصفوف الفريق الأول ولعب حتى عام 1963، قبل أن يترك النادى للاحتراف فى فريق جراتس بالنمسا، ثم عودته مرة أخرى للنادى الأهلي وإكمال مسيرة نجاحه حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم.

لعب صالح سليم أول مباراة له ضد نادى المصرى عام 1948 وانتهى اللقاء بفوز الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة، ولعب فى الجناح الأيسر وأحرز فى المباراة هدفا قبل نهاية اللقاء، كما أنه لعب أول مباراة رسمية له مع النادى الأهلي فى أول بطولة دورى رسمية عام 1948 أمام نادى الجالية اليونانية بالإسكندرية.