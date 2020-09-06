شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج صالح جمعة للمشاركة مع الأهلي بانتظام؟.. فايلر يضع الروشتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت مشاركة صالح جمعة لاعب الأهلى فى مباريات الفريق تمثل لغزاً بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء، فبعدما ظهر اللاعب دقائق قليلة فى مباراة المصرى السبت قبل الماضى فى الدورى، والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، استبعده السويسرى رينيه فايلر من قائمة المباراة التالية أمام دجلة التى أقيمت الجمعة الماضى وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

فايلر دفع بصالح جمعة لما يقرب من عشر دقائق فى مباراة المصرى، غير أنها أثبتت أن اللاعب مازال يحتاج مزيداً من الجهود وتقليل الوزن حتى يستعيد "فورمة" المباريات ويظهر مع الفريق بشكل مُستمر، لاسيما أن صالح كان بعيداً تماماً عن حسابات فايلر طوال الفترة الماضية.

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ورغم أن صالح جمعة كان مُرشحاً بقوة للرحيل عن النادى فى يناير الماضى بعدما طلب فايلر الاستغناء عنه، إلا أن النادى فشل فى تسويقه ليعود بعدها للحسابات مرة أخرى بعدما قرر المدرب السويسرى العفو عنه ومنحه فرصة ثانية لو اجتهد وأثبت أنه جدير بالبقاء واللعب فى الأهلي.

وحدد المدير الفنى للأهلي برنامجًا تأهيليًا خاصًا لتجهيز صالح جمعة من أجل إنقاص وزنه وإعداده بدنيًا بشكل جيد للمرحلة المقبلة، بعدما تلاحظ أن وزن اللاعب مازال زائداً عن الوزن المثالى، وهو ما ظهر بوضوح فى مشاركة صالح لعدة دقائق فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى، وقال فايلر فى المؤتمر الصحفى لمباراة المصرى، إن صالح جمعة بحاجة لمزيد من الوقت لاستعادة عافيته البدنية على وجه التحديد.

وعقد فايلر اجتماعًا مع مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وأيضا محمد النجار أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى لوضع برنامج تأهيل لتجهيز صالح جمعة وتأهيله بدنياً ومساعدته على استعادة وزنه المثالى ولياقته ليكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل جيد.