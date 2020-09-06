شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يتقدم على طنطا بهدف.. وأفيرى يهدر ركلة جزاء فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإنتاج الحربى فى إنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف أمام فريق طنطا أحرزه غنام محمد فى الدقيقة 29 من المباراة التى تجمعهما باستاد السلام والأهلى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، حيث شهدت المباراة هجمات متبادلة بين الفريقين مع انطلاق اللقاء من أجل أحراز هدف التقدم وفرض السيطرة على اللقاء.

وفشل جون أفيرى مهاجم طنطا فى التقدم لفريقه فى أول ربع ساعة، بعد ما أهدر ركلة جزاء لفريقه فى الدقيقة 15، احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع للفار.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يقبع طنطا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

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ودخل الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل يتكون من: "عامر عامر ومحمود عادل ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى وعلاء سلامة وغنام محمد ومحمد عادل ومامادو انياس وباسم مرسى ومحمد فييرا".

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمد رجب وأحمد دويدار ومحمد شوقى غريب وأحمد يحيى وأحمد عفيفى وأحمد صابر ومصطفى الجمل وعبد الرحمن اسامة وخالد رمضان".

وفى المقابل دخل طنطا المباراة بتشكيل يتكون من: "محمد فتحى وأحمد سالم صافى وسليمان عبد ربه ومحمود مسعود وايهاب سمير وأحمد فهمى ومحمد أسعد وأحمد الالفى وأحمد الشناوى وإسلام فؤاد وجون أفيرى"

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "على فرج ومحمد ناجى جدو وحسام غالى ومحمود كابونجا وأحمد اوكا ومحمد الشاذلى وعبد الرحمن الدح وهانى رشدى وحسين فيصل"