شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفتقد جهود محمد عبد المجيد أمام الإنتاج وطنطا بعد هاتريك سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمد عبد المجيد، مهاجم نادى أسوان، عن المشاركة مع فريقه خلال الجولتين المقبلتين بالدورى، أمام الإنتاج الحربى ثم أسوان بالأسبوعين الـ 26 و27 من عمر المسابقة المحلية ذلك بعد تعرضه للطرد المباشر عقب تدخله فى كرة مشتركة مع إيريك نيسيبامبى لاعب سموحة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس بمنافسات الجولة 25 وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، وكان عبد المجيد قد سجل ثلاثية أسوان فى شباك الفريق السكندرى.

وفى ذات الوقت يفتقد أسوان لخدمات سولمون منساه لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الحمراء أيضاً خلال مباراة سموحة، إلا أن سولمون منساه يغيب عن مباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين تلقى على إثرهما البطاقة الحمراء.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً .

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من جانبه، أعرب مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن غضبه الشديد من الظلم التحكيمى الذى تعرض له فريقه خلال مباراته أمام سموحة وقال أمين: اعترضنا من الأمس على وجود حكم من الاسماعيلية لمباراة سموحة، خاصة أن الاسماعيلى تلقى هزيمة كبيرة أمام المقاصة، واذا فوزنا كنا سنتخطى الاسماعيلى فى الجدول، ومع ذلك أصر الاتحاد على تعيين حكم من مدينة الاسماعيلية لمباراتنا مع سموحة.

واصل: كل اعتراضنا كان على هذا الأمر، الحكم كان لازم يعمل كده فى آخر دقيقة ولو أنهى المباراة بالفوز كنا سنتخطى الاسماعيلى وكان سيدخل فى حسبة الهبوط.

استكمل: وافقنا على لعب الدرى لتسير المنظومة من جديد ولكن لا نطلب أكثر من حقنا، وافقنا على اللعب بالقاهرة لعدم انتظام الطيران الداخلى، ولكن لا تدخولنا فى حسبة سيئة نريد حقنا فقط