شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يتحدث عن حظوظ فراعنة اليد فى المونديال وجاهزية لاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك، أن حظوظ فراعنة اليد فى التتويج بكأس العالم التى ستقام فى مصر يناير المقبل قوية للغاية، وقال أحمد الأحمر فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "فخور للغاية بقرعة المونديال، شاهدت أجواء جميلة فى بلدى تؤكد أن مصر قوية رغم كل الظروف التى تحيط بالعالم ونظل نحن ملوك التنظيم والإدارة ".

وأضاف أحمد الأحمر، "فى البداية كنت قلقاً من القرعة بالنسبة للمنتخب ولكن كنت فاهم غلط، ولما عرفت طريق الفراعنة للدور الثانى عرفت أن اختيار هذه المجموعة قرار موفق للغاية، المرشحون للقب حوالى ثمانية منتخبات وهنقابل فرق قوية، ومنتخب التشيك يعتبر فى المتناول والسويد فرقة قوية، ولكن نتائجها معنا طوال خمس سنوات قريبة للغاية بنكسبهم فى الأولمبياد ونتعادل معهم فى المباريات الرسمية والودية، العيب الوحيد إننا مش هنريح ومش هنلاقى ماتش سهل".

وتابع نجم منتخب مصر، "طريقنا معقول ومفيش طريق صعب وطريق سهل، وعشان نوصل لأبعد نقطة لازم نقابل فرق قوية، وكل نقطة هتفرق، وإحنا جاهزين ومستعدين وفرقتنا فيها خبرات وتجانس وحتى فى فترة توقف كورونا اشتغلنا فردياً مع مدربين أحمال ولما رجعنا الاتحاد نسق معانا خاصة فريقى الزمالك والأهلى ودلوقتى فورمتنا كويسة جدا وبإذن الله نسعد المصريين".

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وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدورى من دور واحد حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلى الدور الثانى وعددهم ٢٤ منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعتين الأولى مع الثانية فى مجموعة واحدة تضم ٦ منتخبات فى المجموعة الأولى وكذلك الثالثة مع الرابعة فى المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولى من السادسة فى المجموعة الثالثة والطريقة نفسها فى المجموعة الرابعة التى تضم المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعتين السابعة والثامنة فى مجموعة أخيرة وهى المجموعة الرابعة ليصبح لدينا ٤ مجموعات كل مجموعة تضم ٦ منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدورى من دور واحد ولن تلعب الفرق التى صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخرى .

ويصعد منتخبان فقط من المجموعات الأربعة التى تتضمن ٢٤ منتخبا إلى دور ال ٨ الذى تقام مبارياته بخروج المغلوب ثم الدور قبل النهائى وأخيرا المباراة النهائية .

وتعد بطولة العالم فى نسختها رقم "٢٧ " التى تنظمها مصر منفردة هى الأقوى بعد قرار الإتحاد الدولى لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة فى النسخة الحالية من ٢٤ دولة إلى ٣٢ دولة منهم ١٧ دولة من أوروبا القارة الأقوى فى عالم اللعبة حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ إنطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضى .