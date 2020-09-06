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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها رمضان صبحى يتخلى عن "الضفيرة" من أجل عيون بيراميدز، والأهلي يتفق مع محمد شريف على تمديد عقده موسمين.

رمضان صبحى يتخلى عن "الضفيرة" من أجل عيون بيراميدز

يظهر رمضان صبحى، لاعب بيراميدز الجديد، فى المؤتمر الصحفى الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام المقرر له غدًا الاثنين بـ"نيو لوك" بعدما تخلى اللاعب عن قصة "الضفيرة" التى كان ظهر بها مع الأهلى عقب عودة التدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

الأهلي يتفق مع محمد شريف على تمديد عقده موسمين

اتفق مسئولو النادى الأهلي مع محمد شريف، لاعب الفريق المعار إلى نادى إنبى حتى نهاية الموسم، على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسمين المتبقيين فى عقده، وترغب إدارة الأهلي فى تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعدما دخلت إدارة بيراميدز فى مفاوضات لضمه خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع الفريق البترولى.

طبيب الأهلي يقدم تقريرا مفصلا للسويسرى فايلر عن المصابين

يتسلّم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، للوقوف على تطورات علاج وتأهيل مُصابى الفريق حيث يعانى أكثر من لاعب فى الفريق من إصابات مختلفة، فى إطار التجهيز لمباريات الدورى ومواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا.

انفراد.. خطاب رسمى من "فيفا" لاتحاد الكرة لإقامة الانتخابات قبل 30 نوفمبر

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حصل ”الخليج 365” على نسخة من خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المرسل للجنة الخماسية الحالية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، والذى يطلب فيه الانتهاء من الملفات المكلف بها اللجنة، مثل تعديل اللائحة، وإقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد قبل 30 نوفمبر المقبل.

الزمالك يشترط 180 مليون جنيه للموافقة على احتراف مصطفى محمد

كشف المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف الثنائى يوسف إبراهيم "أوباما" وفرجانى ساسى من التجديد مع النادى، وقال زادة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "نسير بخطوات احترافية شديدة فى الفترة الحالية أكثر من السنوات الماضية، ملف تجديد اللاعبين مع المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة".

مصر تتوج بالبطولة العربية الافتراضية للتايكوندو

نجح منتخب التايكوندو فى الفوز بالبطولة العربية الافتراضية الأولى للبومزا، التى أقيمت فى الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجارى، بعد تحقيق 10 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ذهبيات، و 3 فضيات، بالإضافة إلى 3 برونزيات، وجاء المغرب فى المركز الثانى برصيد 9 ميداليات، وتونس ثالثة بـ 5 ميداليات، بينما جاءت قطر رابعة برصيد 3 ميداليات فقط

رسمياً.. حمادة صدقى يرحل عن تدريب سموحة بعد التعادل مع أسوان