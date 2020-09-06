الامارات | تايسون يخسر 38 كغم من وزنه.. عاد إلى حلبات الملاكمة!

شكرا لقرائتكم خبر عن تايسون يخسر 38 كغم من وزنه.. عاد إلى حلبات الملاكمة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن الملاكم الأميركي الأسطوري مايك تايسون (54 عاماً) فقد 38 كغم من وزنه واستعادة لياقته بالكامل قبل نزاله المنتظر أمام مواطنه جون جونز (51 عاماً) الذي يحمل الجنسية الروسية أيضا في نزال استعراضي من ثماني جولات في 28 نوفمبر المقبل.

وكان تايسون قد أعلن عن عودته لحلبات الملاكمة من أجل خوض نزالات استعراضية لدعم الفقراء والمشاريع الخيرية بعد أن اعتزل الملاكمة عام 2005، مكتفياً بتسجيله 50 انتصاراً مقابل ست هزائم.

وأظهرت الصورة التي نشرتها الصحيفة التغيرات في حجم تايسون وبدا واضحاً خسارته لكثير من الوزن، وتحويل الترهلات إلى عضلات صلبة مما ينبئ بنزال قوي يعيد للأذهان الفترة الذهبية التي عاشها الجمهور في السنوات الماضية برؤية تايسون على الحلبات.

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