الامارات | لاعب الوصل سوايرز يظهر آسيوياً بقميص الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الوصل سوايرز يظهر آسيوياً بقميص الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة أن نادي الوصل وافق على إنتقال مهاجم الفريق البرازيلي ويلتون سواريز إلى صفوف فريقه السابق الشارقة مجددا بعد موسم قضاه مع الوصل، إذ سيتم قيد اللاعب في قائمة الشارقة بدوري أبطال آسيا بعد تعرض لاعبه الجديد المهاجم البرازيلي جوناثاس دي خيسوس للإصابة وhبتعاده عن الملاعب لنحو ثلاثة إشهر، علما أن سواريز كان قد انتقل إلى الوصل من الشارقة الموسم الماضي بعدما حقق مع الشارقة لقب دوري الخليج العربي.

وقال نادي الشارقة على حسابه الرسمي عبر " توتير" شركة الشارقة لكرة القدم تتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء إدارة مجلس إدارة نادي الوصل على الموافقة الفورية لإنتقال المهاجم البرازيلي يلتون سواريز إلى صفوف الملك مثمنة هذا التعاون الكبير بين الناديين ودعم ممثلي الدولة في دوري أبطال آسيا للظهور المشرف وتحقيق النتائج الإيجابية".

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